05 ноября 2021
04 ноября 2021
03 ноября 2021

Власти ответили на сообщения о QR-кодах в автобусах из Карпинска

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проверка масочного режима в общественном транспорте. Екатеринбург, пассажир, автобус, общественный транспорт, пассажиры, маска на лицо, масочный режим, перевозка пассажиров, covid19, коронавирус, covid, соблюдение масочного режима, пассажиропоток, места для пожилых, профилактика коронавируса, профилактика заболеваний
По словам властей, порядок продажи билетов на междугородние рейсы не поменялся Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Администрация Карпинска (Свердловская область) не принимала решения о продаже билетов на междугородние рейсы по QR-кодам, свидетельствующим о прохождении вакцинации от коронавируса. Об этом URA.RU заявили в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19.

Ранее диспетчер местного автовокзала со ссылкой на некий указ Роспотребнадзора сообщила, что с 8 ноября она «будет продавать билеты на межгород уже по QR-кодам». При этом в последних указах и. о. губернатора Алексея Шмыкова о создании covid-free зон в общественном транспорте не говорилось.

«На уровне муниципального образования таких решений не было», — сказали корреспонденту в оперштабе. Из ответа следует, что диспетчер ошиблась.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...