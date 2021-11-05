Власти ответили на сообщения о QR-кодах в автобусах из Карпинска

По словам властей, порядок продажи билетов на междугородние рейсы не поменялся Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Администрация Карпинска (Свердловская область) не принимала решения о продаже билетов на междугородние рейсы по QR-кодам, свидетельствующим о прохождении вакцинации от коронавируса. Об этом URA.RU заявили в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19.

Ранее диспетчер местного автовокзала со ссылкой на некий указ Роспотребнадзора сообщила, что с 8 ноября она «будет продавать билеты на межгород уже по QR-кодам». При этом в последних указах и. о. губернатора Алексея Шмыкова о создании covid-free зон в общественном транспорте не говорилось.

«На уровне муниципального образования таких решений не было», — сказали корреспонденту в оперштабе. Из ответа следует, что диспетчер ошиблась.