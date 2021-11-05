05 ноября 2021

Уральский Халк расплакался после нокаута. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Штырков нокаутировал соперника за семь секунд до конца первого раунда Фото:

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Иван Штырков одержал победу над Артуром Астаховым на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) в Москве. После выступления «Уральский Халк» произнес эмоциональную речь.

33-тяжеловес нокаутировал соперника за семь секунд до конца первого раунда. После остановки боя Штырков не смог сдержать слез. «Много эмоций, не могу передать словами. Я готов к любому вызову, промоушен это знает. Если лига посчитает меня достойным претендентом (на пояс), я сделаю все, чтобы подготовиться и показать достойный бой. Я всегда отдаюсь на сто тысяч процентов, чтобы не разочаровывать всех вас, лигу, мою команду, людей, которые в меня верят», — передает слова Штыркова РИА «Новости».

Ранее «Уральского Халка» дисквалифицировали на два года из UFC из-за допинга. Затем сам боец признался в разговоре с URA.RU, что возвращаться в американский промоушн не собирается.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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