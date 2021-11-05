05 ноября 2021

Жириновский объяснил отказ россиян от вакцинации. «Умереть назло»

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Жириновский во время празднования своего 75-летнего юбилея. Москва, жириновский владимир
По мнению Жириновского, россияне «назло не делают прививки» Фото:

Нежелание людей вакцинироваться от коронавируса является формой протеста против действующей власти. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Люди назло не делают прививки, готовы назло заболеть и даже умереть. Это форма протеста против действующей власти», — выразил мнение Жириновский в эфире радио «Комсомольская правда».

Ранее Жириновский предложил ужесточить режим самоизоляции. Также он заявил, что следует использовать уголовное наказание за отказ от прививки.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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