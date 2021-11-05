По мнению Жириновского, россияне «назло не делают прививки»
Нежелание людей вакцинироваться от коронавируса является формой протеста против действующей власти. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
«Люди назло не делают прививки, готовы назло заболеть и даже умереть. Это форма протеста против действующей власти», — выразил мнение Жириновский в эфире радио «Комсомольская правда».
Ранее Жириновский предложил ужесточить режим самоизоляции. Также он заявил, что следует использовать уголовное наказание за отказ от прививки.
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