CNN раскрыл секретную цель визита главы ЦРУ в Москву

Глава ЦРУ Уильям Бернс приезжал в Москву, чтобы «предупредить» Россию по Украине и узнать намерения Кремля. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники.
«Президент США Джо Байден направил на этой неделе директора ЦРУ Бернса в Москву, чтобы предупредить Кремль, что США внимательно следят за увеличением числа войск близ границы с Украиной, и попытаться определить, что мотивирует действия России», — сообщает телеканал. Отмечается, что после поездки в Москву Бернс разговаривал по телефону с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он пытался «умерить напряженность» между Россией и Украиной.
Поездка Бернса в Россию состоялась 2—3 ноября. В Москве Бернс встретился с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым и директором Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным. Сообщалось, что стороны обсудили отношения между Россией и США, а также борьбу с международным терроризмом. Других подробностей не разглашалось.
Ранее иностранные СМИ сообщили о том, что Россия стягивает военную технику к границе с Украиной. В частности, об этом сообщила американская газета Politico, подтверждая все фотографией со спутника. Однако, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информация о переброске российских войск является вбросом.
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