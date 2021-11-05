05 ноября 2021

CNN раскрыл секретную цель визита главы ЦРУ в Москву

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Москва, американский флаг, флаг сша, флаг америки
США следят за действиями российских войск рядом с Украиной Фото:

Глава ЦРУ Уильям Бернс приезжал в Москву, чтобы «предупредить» Россию по Украине и узнать намерения Кремля. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники.

«Президент США Джо Байден направил на этой неделе директора ЦРУ Бернса в Москву, чтобы предупредить Кремль, что США внимательно следят за увеличением числа войск близ границы с Украиной, и попытаться определить, что мотивирует действия России», — сообщает телеканал. Отмечается, что после поездки в Москву Бернс разговаривал по телефону с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он пытался «умерить напряженность» между Россией и Украиной.

Поездка Бернса в Россию состоялась 2—3 ноября. В Москве Бернс встретился с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым и директором Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным. Сообщалось, что стороны обсудили отношения между Россией и США, а также борьбу с международным терроризмом. Других подробностей не разглашалось.

Ранее иностранные СМИ сообщили о том, что Россия стягивает военную технику к границе с Украиной. В частности, об этом сообщила американская газета Politico, подтверждая все фотографией со спутника. Однако, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информация о переброске российских войск является вбросом.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...