Невролог предупредил о повышенной температуре после COVID

Невролог, нейрофизиолог Александр Будик заявил, что у переболевших коронавирусом температура может оставаться повышенной довольно долго. По его словам, показания термометра могут сохраняться в диапазоне 37-37,5 градуса.
«Многие вирусные заболевания характеризуются тем, что у человека наблюдается повышенная температура в течение нескольких недель или даже нескольких месяцев. Банальные ОРВИ и грипп могут давать такую симптоматику. После заболевания COVID-19 тоже возможно нарушение терморегуляции — как проявление вегетативного дисбаланса», — передает радио Sputnik слова Будика.
По мнению невролога, если к температуре добавляются другие симптомы, то человеку стоит обратиться к специалисту. «Незначительное повышение температуры ничем не опасно только если оно не сопровождается какими-то другими симптомами. Например, если у человека повышенная температура и болит голова или болят суставы, то это знак, что надо обратиться к врачу», — добавил он.
Ранее заместитель директора ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова рассказала о риске заражения от привитого больного COVID-19. По ее словам, у вакцинированных количество выделяемого возбудителя и время его выделения намного меньше.
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