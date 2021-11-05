05 ноября 2021

Невролог предупредил о повышенной температуре после COVID

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Вакцинация от коронавируса в Свято-Васильевском храме. Челябинск, термометр, медицина, врач, доктор, измерение температуры
Повышение температуры тела во время болезни является нормальным явлением, считает Александр Будик Фото:
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Коронавирус COVID-19

Невролог, нейрофизиолог Александр Будик заявил, что у переболевших коронавирусом температура может оставаться повышенной довольно долго. По его словам, показания термометра могут сохраняться в диапазоне 37-37,5 градуса.

«Многие вирусные заболевания характеризуются тем, что у человека наблюдается повышенная температура в течение нескольких недель или даже нескольких месяцев. Банальные ОРВИ и грипп могут давать такую симптоматику. После заболевания COVID-19 тоже возможно нарушение терморегуляции — как проявление вегетативного дисбаланса», — передает радио Sputnik слова Будика.

По мнению невролога, если к температуре добавляются другие симптомы, то человеку стоит обратиться к специалисту. «Незначительное повышение температуры ничем не опасно только если оно не сопровождается какими-то другими симптомами. Например, если у человека повышенная температура и болит голова или болят суставы, то это знак, что надо обратиться к врачу», — добавил он.

Ранее заместитель директора ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова рассказала о риске заражения от привитого больного COVID-19. По ее словам, у вакцинированных количество выделяемого возбудителя и время его выделения намного меньше.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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