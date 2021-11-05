Участники драки в Москве с отцом и сыном заявили, что защищались

Задержанные за драку заявили, что защищались от отца с четырехлетним сыном Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Задержанные за драку в Новой Москве заявили, что не нападали на отца с четырехлетним ребенком, а защищались. Такую версию инцидента озвучил адвокат одного из участников потасовки Роман Масютенко.

«Мой подзащитный вину в предъявленном обвинении не признает. Был произведен отсмотр одной из видеозаписей, и он утверждает, есть основания полагать, что конфликт был спровоцирован противоположной стороной. Он с братом и другими подозреваемыми конфликт не провоцировали. Они утверждают, что они защищались, а не нападали», — приводят «Известия» слова адвоката.

Масютенко уточнил, что по делу задержаны четыре человека. С ними и потерпевшими провели очные ставки и допросы. Пока подозреваемые остаются под стражей на 48 часов. Дело готовят к передачи в Следственный комитет РФ.

Инцидент произошел вечером 4 ноября. В микрорайоне Новые Ватутинки толпа избила мужчину, который шел по улице с маленьким сыном. Москвич заявил, что его ребенка тоже ударили по щеке, мальчик наблюдал за дракой. Участники потасовки задержаны, им от 18 до 21 года. Нападавшие утверждают, что просто задели локтями прохожего, а был ли с ним ребенок, они не знают. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать статью на более тяжкую «покушение на убийство».