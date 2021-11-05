05 ноября 2021
04 ноября 2021
03 ноября 2021

Свердловские власти приняли решение о нерабочих днях

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Екатеринбург во время пандемии коронавируса COVID-19, медицинская маска, защитная маска, екатеринбург , здание администрации города, маска на лицо, масочный режим, covid19, коронавирус, пандемия коронавируса, мэрия екатеринбурга
Решение региональных властей о продлении нерабочих дней будет объявлено в понедельник, рассказал источник Фото:
новость из сюжета
Нерабочие дни в России из-за пандемии коронавируса

В Свердловской области отказались от продления нерабочих дней с 8 ноября. Предварительное решение об этом было принято на совещании замгубернатора Павла Крекова с мэрами. Об этом сообщил источник URA.RU в региональной власти.

«Сегодня на совещании с главами муниципалитетов было заявлено, что продлевать нерабочие дни пока не будут. Вероятно, (официально) объявлено об этом будет в понедельник (8 ноября, — прим. ред). О дополнительных ограничениях решений еще нет», — сказал собеседник агентства.

4 ноября у замгубернатора Павла Крекова должно было пройти совещание с минздравом, однако по неизвестной причине его отменили. Ранее источник URA.RU в областной власти сообщал, что о каких-либо решениях станет известно 6 ноября.

В пресс-службе свердловского оперштаба корреспонденту редакции сообщили, что в регионе на данном этапе решения о продлении нерабочих дней не принято. «Оперштаб продолжит мониторить, как введенные меры повлияют на снижение уровня распространения коронавируса. Это, в том числе, и позиция Роспотребнадзора», — отметили в оперштабе региона.

Ранее источник, близкий к кабмину, заявил, что в свердловском правительстве рассматривают несколько сценариев коронавирусных ограничений. По одному из них нерабочие дни в регионе могут продлить еще на неделю, по второму — власти продлят выходные с ужесточением ограничений. Выбор третьего сценария подтвердил источник URA.RU в региональной власти.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...