Источник: свердловские власти боятся отменять локдаун

Окончательное решение по нерабочим дням будет опубликовано 8 ноября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В начале недели — 3 и 4 ноября свердловские власти решили не продлевать нерабочие дни. В пятницу, 5 октября это решение не афишировалось. Такая ситуация связана прежде всего с тем, что никто из чиновников не хочет брать на себя такую ответственность. Информацией об этом с URA.RU поделились в кругах, близких к свердловской власти.

«Нет документов по этому поводу. Никто не решился брать ответственность, подписывать этот документ. Поэтому ожидаемого документа не было в пятницу. Скорее всего, подписанный документ появится завтра», — отмечает собеседник агентства.

Называется и другая причина. Дело в том, что, по мнению властей Свердловской области, это еще сильнее разобщит народ. «Власти сомневаются, что недельное разобщение общества будет полезно. Ведь эпидпроцесс коронавируса протекает две недели. Нужна еще минимум неделя, чтобы были позитивные статистические изменения по заболеваемости», — дополнил инсайдер.

URA.RU направило запрос в департамент информполитики Свердловской области. На момент публикации материала ответа от представителей власти не поступало.

Предварительное решение об отказе от продления нерабочих дней с 8 ноября было принято на совещании замгубернатора Павла Крекова с мэрами. Отмечалось также, что о дополнительных ограничениях решений еще нет.