Здание снесли ночью без согласования с мэрией (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Подрядчики не согласовывали с мэрией Екатеринбурга ночной снос старинного здания на улице Малышева, 38б. Об этом сообщил вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов, курирующий строительную сферу города.

«Я узнал об этом так же из СМИ. Понятия не имею, почему они ночью сносить начали. Пригласим их обязательно к себе, выясним, почему так произошло. Будем разбираться», — рассказал вице-мэр E1.

URA.RU попыталось дозвониться до пресс-службы мэрии Екатеринбурга. Там журналистам ответили, что комментарий от властей по данному инциденту возможно получить в понедельник, 8 ноября.

В субботу в Екатеринбурге полностью снесли старинное здание на ул. Малышева, 38Б. Демонтаж начался ночью 5 ноября. Прибывшим на место Росгвардии и общественнику Олегу Букину (сообщество «Уральский хронотоп») удалось остановить снос здания. Однако, когда журналисты и активисты покинули место, работники вернулись и разрушили старинный дом окончательно. Снос осуществил инвестор проекта по строительству второй очереди гостиницы «Радиус» в центре города — ООО «Регент» (владелец — бизнес-партнер хоккеиста Павла Дацюка Александр Трунтаев).

Как сообщало URA.RU, продолжение «Радиуса» представляет собой 100-метровую высотку (30 этажей), где планируется разместить офисы и апартаменты. Чтобы сделать три заезда к проектируемому зданию, бизнесмены выкупили дом на Малышева, 38Б. В «Уральском хронотопе» его называют флигелем усадьбы Поповичевых. Проект вызвал неоднозначную реакцию у чиновников и экспертов, его отправили на доработку. По данным URA.RU, одно из главных требований властей к Трунтаеву и Дацюку — договориться с местными жителями, которые выступают против сноса.