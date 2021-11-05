05 ноября 2021

В Екатеринбурге разрушили старинное здание ради высотки Дацюка. Росгвардия не спасла

© Служба новостей «URA.RU»
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Разрушение здания стадиона
Дом полностью разрушен (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге полностью снесли старинное здание на ул. Малышева, 38Б. Это осуществил инвестор проекта по строительству второй очереди гостиницы «Радиус» в центре города — ООО «Регент» (владелец — бизнес-партнер хоккеиста Павла Дацюка Александр Трунтаев).

Демонтаж начался ночью 5 ноября. Прибывшим на место Росгвардии и общественнику Олегу Букину (сообщество «Уральский хронотоп») удалось остановить снос здания. Позднее, когда журналисты и активисты покинули место, работники вернулись и разрушили конструкцию окончательно. По словам очевидцев, от исторического дома остались только обломки.

Как сообщало URA.RU, продолжение «Радиуса» представляет собой 100-метровую высотку (30 этажей). В ней планируется разместить офисы и апартаменты. Чтобы решить транспортную проблему, застройщик намерен сделать три заезда к проектируемому зданию вместо существующего одного. Как раз под эти цели бизнесмены ранее и выкупили домик на Малышева, 38Б. В «Уральском хронотопе» его обозначают как флигель усадьбы Поповичевых. Однако проект вызвал неоднозначную реакцию у чиновников и экспертов, его отправили на доработку. По данным URA.RU, одно из главных требований властей к Трунтаеву и Дацюку — договориться с местными жителями, которые пока выступают против.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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