Экс-министр Украины озвучил новый план по возвращению Крыма

Экс-министр МВД Украины Арсен Аваков призвал власти готовиться к возможным событиям в России, например, смерти главы государства, которые помогут забрать Крым максимально бескровно. Он предложил принять «закон о коллаборантах» и «закон об амнистии».
«И тогда мы должны сказать [России], что у нас есть дипломаты, которые занимаются всей этой риторикой, но есть и военные. И мы должны быть готовы к событиям в России, например, смерти президента РФ Владимира Путина, которые позволят нам максимально бескровно давлением забрать свои территории», — заявил Аваков в эфире «Украина 24».
Экс-министр отметил, что стратегия России заключается в том, чтобы оставить все, как есть, «в серой зоне». Он призвал подготовиться к возвращению территорий. В частности, принять «закон о коллаборантах», предусматривающий ответственность за сотрудничество с Россией, а также «закон об амнистии» для людей, совершивших мелкие преступления. Аваков подчеркнул, что украинские власти должны сделать все, чтобы бывшие граждане захотели вернуться.
Ранее президент России Владимир Путин посетил Крым в День народного единства. Это вызвало недовольство на Украине. В Киеве выразили «решительный протест» по этому поводу, передает деловая газета «Взгляд». Крым вошел в состав России после референдума в марте 2014 года. Украина по-прежнему считает полуостров своей территорией.
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