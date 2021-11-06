Экс-министр Украины озвучил новый план по возвращению Крыма

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Крым на Украине хотят вернуть «максимально бескровно» Фото:

Экс-министр МВД Украины Арсен Аваков призвал власти готовиться к возможным событиям в России, например, смерти главы государства, которые помогут забрать Крым максимально бескровно. Он предложил принять «закон о коллаборантах» и «закон об амнистии».

«И тогда мы должны сказать [России], что у нас есть дипломаты, которые занимаются всей этой риторикой, но есть и военные. И мы должны быть готовы к событиям в России, например, смерти президента РФ Владимира Путина, которые позволят нам максимально бескровно давлением забрать свои территории», — заявил Аваков в эфире «Украина 24».

Экс-министр отметил, что стратегия России заключается в том, чтобы оставить все, как есть, «в серой зоне». Он призвал подготовиться к возвращению территорий. В частности, принять «закон о коллаборантах», предусматривающий ответственность за сотрудничество с Россией, а также «закон об амнистии» для людей, совершивших мелкие преступления. Аваков подчеркнул, что украинские власти должны сделать все, чтобы бывшие граждане захотели вернуться.

Ранее президент России Владимир Путин посетил Крым в День народного единства. Это вызвало недовольство на Украине. В Киеве выразили «решительный протест» по этому поводу, передает деловая газета «Взгляд». Крым вошел в состав России после референдума в марте 2014 года. Украина по-прежнему считает полуостров своей территорией.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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