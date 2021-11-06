Кудрин заявил о многомиллиардных потерях экономики

Из-за пандемии коронавируса потери мировой экономики составили от 4 до 10 триллионов долларов. Об этом заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в видеообращении к участникам III Международного муниципального форума стран БРИКС.
«По разным оценкам потери мировой экономики от пандемии составляют от 4 до 10 триллионов долларов. Значительная часть этих потерь придется именно на бюджеты регионов и муниципалитетов», — цитирует Кудрина РИА «Новости».
Однако, по его словам, системы здравоохранения и социальной поддержки оказались не готовы к глобальным потрясениям. В частности, Счетной палате совместно с органами власти удалось добиться, чтобы российским медработникам доначислили стимулирующие выплаты на сумму 251 миллион рублей.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что из-за пандемии коронавируса врачи начнут уходить из профессии в связи с выгоранием. Она призвала серьезно заняться подготовкой медицинских кадров, чтобы справиться с дефицитом врачей.
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