Кудрин заявил о многомиллиардных потерях экономики

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Всероссийский форум
Экономика пострадала на фоне пандемии коронавируса Фото:
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Коронавирус COVID-19

Из-за пандемии коронавируса потери мировой экономики составили от 4 до 10 триллионов долларов. Об этом заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в видеообращении к участникам III Международного муниципального форума стран БРИКС.

«По разным оценкам потери мировой экономики от пандемии составляют от 4 до 10 триллионов долларов. Значительная часть этих потерь придется именно на бюджеты регионов и муниципалитетов», — цитирует Кудрина РИА «Новости».

Однако, по его словам, системы здравоохранения и социальной поддержки оказались не готовы к глобальным потрясениям. В частности, Счетной палате совместно с органами власти удалось добиться, чтобы российским медработникам доначислили стимулирующие выплаты на сумму 251 миллион рублей.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что из-за пандемии коронавируса врачи начнут уходить из профессии в связи с выгоранием. Она призвала серьезно заняться подготовкой медицинских кадров, чтобы справиться с дефицитом врачей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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