Кадыров пригрозил Симоньян из-за новостей о кавказцах

Рамзан Кадыров недоволен упоминанием кавказцев в СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к главному редактору телеканала Russia Today Маргарите Симоньян, высказавшейся по поводу избиения в Москве мужчины с ребенком. Кадыров порекомендовал проверять информацию, а также предупредил, что последствия постоянных упоминаний кавказцев в средствах массовой информации могут быть необратимыми.

«Хотел бы еще напомнить „уроженке Кавказа“ Симоньян, что перед тем, как делать заявления, главреду нужно проверять информацию, а только затем делать выводы и пиариться на свежей теме. Вырастет целое поколение, которое будет думать, что Кавказ — это отдельное государство. Вы и без меня знаете, какие дальше будут трагические последствия», — отметил Кадыров на своем telegram-канале.

Он также предупредил, что постоянные упоминания в СМИ кавказцев вредят единой самоидентичности. Кроме того, по мнению главы Чечни, журналисты специально обращают внимание на преступления с их участием.

«Сегодня из тысяч преступлений, совершенных в разных уголках страны разными людьми, СМИ специально выбирают только те, где можно упомянуть уроженцев республик СКФО в негативном свете. Они начинают мусолить эту тему», — добавил Кадыров.

Ранее Симоньян раскритиковала кавказцев, которые приезжают в Москву. Главред RT назвала их позорищем, передает « Пятый канал ». После ответа Кадырова она заявила, что извиняться за свои слова не будет.

«Хотела бы обратить внимание Кадырова, что я всегда проверяю информацию перед тем, как 'делать заявления'. Все четверо задержанных за нападение в Ватутинках действительно уроженцы Кавказа. Кавказ — это не только Чеченская республика, Дагестан, Осетия, это и Азербайджан, и Армения, и Грузия, и много чего еще. Именно поэтому имею полное право критиковать неправильное поведение некоторых представителей этого собирательного термина», — написала она в своем telegram-канале.

Высказывания Симоньян касались ситуации с избиением четырьмя «уроженцами одного из государств Закавказья» мужчины с ребенком, напоминает «Царьград». Инцидент произошел в Новой Москве. Подозреваемые задержаны, дело готовят к передаче в Следственный комитет РФ.