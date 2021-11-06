Синоптики предупредили об опасной погоде в Москве

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Похолодание в Московской области ожидается 9 ноября Фото:

В Москве и Московской области ожидается опасная погода из-за ветра и снегопада. Такой информацией поделились сотрудники Гидрометцентра России.

«В столичном регионе объявили „желтый“ уровень погодной опасности из-за ветра. Предостережение из-за сильных порывов ветра до 17 м/с будет действовать до 12 часов завтрашнего дня [воскресенье, 7 ноября]. Такой же уровень опасности объявлен в некоторых соседних областях», — передает издание «Подмосковье сегодня».

Синоптики также сообщают о первом снегопаде на территории области. «По данным метеорологов, ко вторнику [9 ноября] температура воздуха опустится ниже нормы. Причем именно во вторник ожидаются первые снегопады», — предупреждают специалисты.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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