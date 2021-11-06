Маргарита Симоньян заявила, что нельзя замалчивание происшествий усугубляет проблему Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян ответила на заявление главы Чеченской республики Рамзана Кадырова о попытках пиариться на происшествиях с кавказцами. Об этом журналистка написала в своем telegram-канале.

«Я сама, с точки зрения классической географии, — такой же „кавказец“. И именно поэтому имею полное право критиковать неправильное поведение некоторых представителей этого собирательного термина», — заявила Маргарита Симоньян.

Главный редактор рассказала, что когда-то ее тоже возмущали и оскорбляли упоминания кавказской национальности в негативном контексте при освещении происшествий. «Но с возрастом для меня стало очевидно, что, замалчивая публично те вещи, о которых люди сейчас говорят в WhatsApp-чатах, а раньше — на кухнях, мы не решаем проблему, а усугубляем ее», — добавила Симоньян.

По ее словам, Кадыров всегда жестко пресекал проступки своих «соплеменников», потому удивляет, почему он так отреагировал на ее пост о происшествии в Москве, в котором не участвовали чеченцы. «По этой логике, могли возмутиться и армяне», — заключила Симоньян.

Ранее URA.RU сообщало, что в Москве было совершено нападение четырех мужчин на отца с ребенком. Участники потасовки были задержаны. Маргарита Симоньян заявила, что «все приезжие допрыгаются», осудив поведение кавказцев в Москве, передает NEWS.RU . Рамзан Кадыров пригрозил Симоньян из-за упоминания кавказцев в СМИ.