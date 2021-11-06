Врач Антон Ершов не видит логики в словах Гинцбурга Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Отсутствие антител к аденовирусу Ad26 не говорит о поддельном сертификате о вакцинации от коронавируса. Доктор медицинских наук, практикующий врач Антон Ершов заявил, что совершенно не согласен с мнением директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александром Гинцбургом, который утверждал о том, что по антителам к белку аденовируса Ad26 можно судить, действительно ли человек сделал прививку.

«У человека могут просто не выработаться антитела к этому аденовирусу, а могут быстро исчезнуть после прививки, и что?— цитирует слова врача Life . По мнению доктора медицинских наук Антона Ершова, организм каждого пациента индивидуален, чтобы по одному белку судить о подлинности сертификата.

Он подчеркнул, что как минимум у 5% привитых антитела вообще не вырабатываются. Кроме того, практикующий врач отметил, что в настоящее время не существует настолько чувствительных тестов, показывающих именно антитела к Ad26. Он выразил опасения, что слова главы центра Гамалеи Александра Гинцбурга могут усилить недоверие к вакцинации. По его мнению, вместо того, чтобы рассказывать о вакцинах то, что нужно, доктор Гинцбург делает все наоборот.

Ранее глава центра Александр Гинцбург поделился открытием, что по наличию антител к Ad26 можно узнать, прошел ли человек вакцинацию или использует поддельный сертификат вакцинировавшегося. Кроме того, он считает, что большой процент людей, которые тяжело заболели коронавирусом после того, как привились «Спутником V», на самом деле купили сертификаты о вакцинации.