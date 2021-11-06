В Роспотребнадзоре рассказали о проблемах с ПЦР-тестированием

Вероятность обнаружения коронавируса при тестировании снижается на четвертый-пятый день болезни, потому ПЦР-тест иногда показывает отрицательный результат во время болезни. Об этом заявил заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная.
«После четвертого—пятого дня болезни вероятность обнаружить вирус в носоглотке снижается, а респираторные симптомы могут быть в это время в самом разгаре. Если проводить тестирование в эти сроки, то можно получить отрицательный результат», — приводят слова Натальи Пшеничной РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в Роспотребнадзоре заявили, что отрицательный результат ПЦР-теста означает, что человек больше не заразен. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала условие для окончания пандемии коронавируса.
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