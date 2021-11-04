В Роспотребнадзоре объяснили, когда ПЦР дает ложный результат

Если результат теста отрицательный, то человек больше не заразен Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

У больных пневмонией или у людей с поражением других органов ПЦР-тест на коронавирус может показать ложноотрицательный результат. Об этом заявила заместитель директора научно-исследовательского института им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

«У пациентов с пневмонией или поражением других органов коронавирус может находиться в соответствующих тканях и не обнаруживаться в мазке из носоглотки. Но в таких случаях передача возбудителей окружающим маловероятна, так как эти больные, как правило, получают соответствующую терапию в стационарах», — передает РИА «Новости» со ссылкой на Татьяну Руженцову.

По ее словам, сейчас к минимуму сведена частота ложноотрицательных тестов благодаря отработанной технике и высокой чувствительности тест-систем. Отрицательный тест на коронавирус говорит о том, что человек перестал быть заразным, цитирует Nation News Руженцову. Иногда тест результат ПЦР может не быть положительным, если мазок взяли неправильно или были нарушены условия транспортировки пробы, передает сайт MK.RU .

Ранее стало известно, что из-за введения коронавирусных ограничений подорожали ПЦР-тесты. Средняя стоимость в России возросла на 27% и составила 2226 рублей. Количество сданных тестов увеличилось на 807% по сравнению с прошлым годом. Увеличение спроса эксперты компании «Платформа ОФД» связывают с тем, что власти просят именно этот тип тестов для гарантии отсутствия заболевания на фоне антиковидных мер.