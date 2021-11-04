В Роспотребнадзоре объяснили, когда ПЦР дает ложный результат

У больных пневмонией или у людей с поражением других органов ПЦР-тест на коронавирус может показать ложноотрицательный результат. Об этом заявила заместитель директора научно-исследовательского института им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.
«У пациентов с пневмонией или поражением других органов коронавирус может находиться в соответствующих тканях и не обнаруживаться в мазке из носоглотки. Но в таких случаях передача возбудителей окружающим маловероятна, так как эти больные, как правило, получают соответствующую терапию в стационарах», — передает РИА «Новости» со ссылкой на Татьяну Руженцову.
По ее словам, сейчас к минимуму сведена частота ложноотрицательных тестов благодаря отработанной технике и высокой чувствительности тест-систем. Отрицательный тест на коронавирус говорит о том, что человек перестал быть заразным, цитирует Nation News Руженцову. Иногда тест результат ПЦР может не быть положительным, если мазок взяли неправильно или были нарушены условия транспортировки пробы, передает сайт
Ранее стало известно, что из-за введения коронавирусных ограничений подорожали ПЦР-тесты. Средняя стоимость в России возросла на 27% и составила 2226 рублей. Количество сданных тестов увеличилось на 807% по сравнению с прошлым годом. Увеличение спроса эксперты компании «Платформа ОФД» связывают с тем, что власти просят именно этот тип тестов для гарантии отсутствия заболевания на фоне антиковидных мер.
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