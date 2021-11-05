Голикова назвала условие окончания пандемии COVID в России

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Вакцинация — важное условие для борьбы с вирусом Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Чтобы прекратить пандемию коронавируса в России, надо наращивать вакцинацию. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Ее слова приводит федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

«Чтобы прервать цепочку распространения вируса, нужно наращивать вакцинацию. Одновременно нужно пресекать все попытки фальсификации документов о ней», — передает оперштаб слова Голиковой. Вице-премьер подчеркнула, что от этих двух условий зависят сроки окончания пандемии для России.

Голикова также отметила, что в регионах, где введены QR-коды, важно проверять их подлинность. «Будь то справка о перенесенной болезни, код сертификата вакцинации или код теста ПЦР, важно досконально проверять их на местах», — заявила вице-премьер.

Ранее Голикова назвала регионы, где за неделю существенно ухудшилась ситуация с заболеваемостью коронавирусом. За последние сутки в России умерли от коронавируса 1 192 человека. Выявлено 40 735 новых случаев коронавируса в 85 регионах. За сутки в России полностью выздоровели 28 605 человек, передает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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