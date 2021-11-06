На шахте в Казахстане произошла авария, есть погибшие

Крупная авария случилась на одной из шахт в Карагандинской области Казахстана. Произошел выброс метана.
«В городе Абай на шахте Абайская в забое вентиляционного штрека К10 произошел выброс газа метана. Из восьми работников, находящихся в забое, шесть погибло, двое травмировано», — цитирует РИА «Новости» сообщение казахстанского МЧС.
По данным ведомства, ЧП случилось в 09:30 по местному времени. В шахте на момент аварии находились 64 человека. Детали выясняются. В город выехала комиссия, которую возглавляет министр правительства страны по ЧС Юрий Ильин.
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