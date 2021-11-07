В Подмосковье произошла массовая драка

По данным очевидцев, в драке участвовали от 20 до 50 человек (архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Массовая драка произошла в подмосковном городе Домодедово. По словам очевидцев, в потасовке участвовали несколько десятков человек. Точные причины конфликтов неизвестны.

«В Домодедово по адресу улица Гагарина, дом 50, со слов очевидцев около 50 человек неславянской национальности избили 15 коренных жителей. Сначала толпа подростков избила пятерых сверстников», — сообщили местные жители в группе «Орехово-Борисово, Зябликово, Братеево (OBZ United)» в социальной сети «Вконтакте».

Показания очевидцев разнятся. Одни заявляют, что в драке участвовали более 50 человек, другие — что около 20. Также появлялись сообщения о выстрелах во время драки. Предположительно, причиной потасовки мог быть словесный конфликт.

Сведений о пострадавших на данный момент нет. Полиция проводит проверку по факту массовой драки, передает telegram-канал Shot.

URA.RU попыталось связаться с управлением МВД по Московской области. В пресс-службе на звонки корреспондента не ответили.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил высылать из России мигрантов из стран СНГ за нарушение общественного порядка. По ело словам, столичные власти продолжат задерживать и депортировать иностранцев за хулиганство. Собянин уточнил, что в последнее время приезжие стали чаще устраивать массовые драки.