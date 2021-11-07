В Госдуме заявили о падении покупательной способности пенсионеров

Рост стоимости продуктов, услуг ЖКХ и лекарств выше индексации пенсий россиян, таким образом покупательная способность пенсионеров снижается. Об этом в разговоре с URA.RU заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«Если смотреть, что покупает пенсионер, то рост стоимости продуктов, услуг ЖКХ и лекарств гораздо выше, чем инфляция. В связи с этим в абсолютном выражении покупательная способность пенсионеров снижается», — сказал URA.RU Ярослав Нилов.
Парламентарий отметил, что в 2022 году заложено повышение пенсий неработающих пенсионеров на 5,9%, однако инфляция за 2021 год может оказаться выше индексации. «Бюджет сверстан исходя из прогноза инфляции 5,8%. Хотя реально, даже по версии Центрального банка РФ и Минэкономразвития РФ, она выше. 1 января пенсии должны быть проиндексированы на 5,9%. Если говорить о прогнозе, который использовался при формировании бюджета, это выше прогноза инфляции. Если смотреть на то, что уже предполагается, явно, что пенсии будут проиндексированы меньше. На это надо обратить внимание и ко второму чтению готовить поправки», — подчеркнул депутат Госдумы.
Ранее Центробанк РФ дал прогноз, согласно которому инфляция по итогам 2021 года составит 7,9%. Тем временем, в Госдуме в первом чтении был принят бюджет на 2022—2024 годы. Депутат Госдумы Михаил Делягин заявил, что заложенное в бюджет сокращение финансирования здравоохранения обеспечит фактическое убийство властями еще большего числа россиян.
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