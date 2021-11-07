Демограф предупредил о гибели сотни тысяч россиян с COVID в месяц

В ноябре от коронавируса в России могут умереть от 120 до 140 тысяч человек. Такой прогноз сделал независимый статистик Алексей Ракша.
«В ноябре от коронавируса умрет от 120 до 140 тыс. человек, а общее число смертей перевалит за 260 тыс. человек. К декабрю же количество погибших от коронавируса с начала пандемии (то есть март 2020 года) достигнет приблизительно миллиона человек», — пишет telegram-канал Readovka со ссылкой на Алексея Ракшу.
В России снизились темпы заболеваемости и смертности от коронавируса. За последние сутки скончались 1179 пациентов, днем ранее умерли 1188. Выявили 39 165 новых случаев COVID, до этого заболели 41 335 человек, передает деловое издание «Взгляд».
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