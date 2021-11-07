В России снизились темпы смертности от коронавируса

За сутки от коронавируса скончались 1179 человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За последние сутки в России выявили 39165 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее заболели 41 335 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Всего в России с начала пандемии заболели свыше восьми человек.

«За последние сутки в России выявлено 39165 новых случаев коронавируса в 85 регионах», — передает оперштаб в своем telegram-канале. За сутки от последствий COVID-19 скончались 1179 пациентов (накануне — 1188). Полностью выздоровели 26806 человек.

В уральских регионах рекордсменом по количеству зараженных остается Свердловская область — 737 заболевших. Затем идут Челябинская область — 560 заболевших, Тюменская область — 348, в ХМАО — 258. В Курганской области и ЯНАО выявили 217 и 146 новых пациентов с COVID-19 соответственно. В Пермском крае 710 новых случаев COVID-19.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о росте заболеваемости коронавирусом среди детей. По его словам, сейчас под наблюдением у медработников только в одной Рязанской области находятся более трех тысяч маленьких пациентов. Мурашко уточнил, что детская вакцина от COVID-19 проходит завершающую стадию экспертизы. По словам главы минздрава, препарат безопасен и эффективен.