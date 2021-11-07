Диетолог назвала самые полезные продукты в преддверии зимы

В рационе следует уделить внимание овощам, цитрусовым и продуктам, поддерживающим иммунитет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Перед началом зимы россиянам следует уделить внимание в своем рационе на продукты, содержащие витамины группы B (овощи), витамин С (цитрусовые) и поддерживающие иммунитет. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала диетолог, врач-терапевт, специалист в области правильного питания Наталья Лазуренко.

«Самое главное помнить про витамины группы B, а это овощи. И про витамин С, это цитрусовые. И про продукты, которые обладают влиянием на иммунную систему, то есть, это и зелень, специи, и лук, и чеснок», — сказала URA.RU Наталья Лазуренко.

Диетолог отметила, что перед наступлением зимы россиянам следует сделать упор в питании на сезонные продукты. «Стараемся всегда выбирать сезонные продукты, потому что здесь они будут более качественно доносить до нас и витамины, и микроэлементы. Сезонные яблоки самые поздние, хурма и, конечно же, короли осени, это цитрусовые», — объяснила она. При этом цитрусовые нужно употреблять в свежем виде, а не в виде сока, предупредила специалист.

Со словами Натальи Лазуренко согласился врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Андрей Фарбер. «Сезонные овощи и фрукты, это в первую очередь кладезь витаминов и микроэлементов, которые необходимы для поддержания жизнедеятельности организма на должном уровне. И сезонные колебания овощей и фруктов влияют на человека. Организм в такое непростое время функционирует на меньшем уровне, снижаются процессы обмена веществ, и организм из-за этого страдает», — отметил собеседник агентства.