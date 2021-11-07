Ученый оценил шанс появления штамма COVID, уходящего от вакцин

Новый штамм коронавируса, который имеет шанс появиться в России, может быть уходящим от существующих вакцин от COVID-19, однако шанс такого события достаточно мал. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.
«Новый штамм может появиться в любой стране, где много случаев COVID-19. Например, в РФ. Свойства нового штамма предсказать сложно. Он может быть уходящим от вакцин штаммом, например. Впрочем, пока что дельта прочно доминирует, что создает препятствие для закрепления новых штаммов», — сказал URA.RU Алексей Аграновский.
Вирусолог подчеркнул, что вариации коронавируса появляются постоянно. «Варианты SARS CoV-2 появляются все время, пока происходит вирусная репликация (копирование РНК). Когда заражены большие популяции, выше шанс отбора тех мутаций, которые выгодны вирусу», — пояснил он.
Завотделом вирусологии и молекулярно-биологических методов исследования ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России Олег Глотов в беседе с URA.RU рассказал, что новый устойчивый штамм может появиться в месте скопления людей из разных стран мира. «Исторически, это где находятся большие хабы. Та же Америка, как обычно. Естественно, Европа, Великобритания, где люди разных национальностей активно общаются», — добавил собеседник агентства.
Ранее член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Петр Чумаков призвал ввести в России обязательную вакцинацию от коронавируса. Он заявил, что при нынешнем штамме коронавируса «Дельта» должны быть привиты 80% населения страны, однако при новых мутациях COVID-19 может понадобиться прививать 90% жителей страны.
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