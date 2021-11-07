07 ноября 2021

Ученый оценил шанс появления штамма COVID, уходящего от вакцин

© Служба новостей «URA.RU»
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Новые штаммы коронавируса могут научиться уходить от действия вакцин Фото:
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Коронавирус COVID-19

Новый штамм коронавируса, который имеет шанс появиться в России, может быть уходящим от существующих вакцин от COVID-19, однако шанс такого события достаточно мал. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

«Новый штамм может появиться в любой стране, где много случаев COVID-19. Например, в РФ. Свойства нового штамма предсказать сложно. Он может быть уходящим от вакцин штаммом, например. Впрочем, пока что дельта прочно доминирует, что создает препятствие для закрепления новых штаммов», — сказал URA.RU Алексей Аграновский.

Вирусолог подчеркнул, что вариации коронавируса появляются постоянно. «Варианты SARS CoV-2 появляются все время, пока происходит вирусная репликация (копирование РНК). Когда заражены большие популяции, выше шанс отбора тех мутаций, которые выгодны вирусу», — пояснил он.

Завотделом вирусологии и молекулярно-биологических методов исследования ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России Олег Глотов в беседе с URA.RU рассказал, что новый устойчивый штамм может появиться в месте скопления людей из разных стран мира. «Исторически, это где находятся большие хабы. Та же Америка, как обычно. Естественно, Европа, Великобритания, где люди разных национальностей активно общаются», — добавил собеседник агентства.

Ранее член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Петр Чумаков призвал ввести в России обязательную вакцинацию от коронавируса. Он заявил, что при нынешнем штамме коронавируса «Дельта» должны быть привиты 80% населения страны, однако при новых мутациях COVID-19 может понадобиться прививать 90% жителей страны.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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