Вирусолог выступил за принудительную вакцинацию россиян от COVID

Вирусолог заявил, что нужно привить 80% населения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков выступил за обязательную вакцинацию россиян от коронавируса. Он заявил, что привитые будут потом благодарны.

«Это очень непопулярно, конечно, то, что я скажу, но я считаю, что должна быть принудительная вакцинация. Вот могут меня там распять просто. Но я думаю, что во имя этих людей, которые сейчас сопротивляются, они потом благодарить будут, если их заставят это сделать», — сказал Петр Чумаков в интервью «Радио России», передает РБК.

По его словам, в России пока привилось мало людей и «про это нужно кричать». Чумаков заявил, что при «дельта»-штамме должны быть вакцинированы 80% населения, этот вариант коронавируса остается самым распространенным в стране. Если появятся новые мутации вируса, то может понадобиться прививать 90% жителей страны, цитирует «Ридус» вирусолога.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что жители страны прививаются от коронавируса в четыре-пять раз чаще. По его словам, людей подтолкнули на это принятые меры. В России с 30 октября по 7 ноября введены нерабочие дни. Во многих регионах ввели QR-коды о вакцинации для посещения общественных мест.