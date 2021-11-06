В регионе ввели QR-коды для борьбы с коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Кургане антипрививочники записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором выступили против использования QR-кодов о вакцинации. Они заявили, что губернатор Курганской области Вадим Шумков и глава областного управления Роспотребнадзора Григорий Хохлов превышают полномочия. Об этом рассказал читатель URA.RU, видео есть в распоряжении редакции.

«Призываем курганцев требовать немедленного расследования преступного превышения должностных полномочий Шумковым, Хохловым и другими причастными лицами в отношении откровенно фашистских ограничительных мер. Обращаемся к медикам: начните говорить правду о так называемой эпидемии коронавирусом. Вспомните клятву Гиппократа: вы должны лечить всех людей, а не только больных коронавирусом», — заявили курганцы в своем обращении. По их словам, указы Роспотребнадзора противоречат Конвенции по правам человека, законам РФ и Конституции, а губернатор региона посягает на конституционный строй.

По мнению авторов видео, решения властей ограничивают их права. «Преступными указами губернаторов вводятся некие QR-коды для посещения спортивных учреждений спорта, культуры, общепитов, торговых центров и магазинов. Уже очевидно, что в планах организаторов этого беззакония прекратить доступ непривитых от коронавируса граждан в любые учреждения, международный и городской транспорт и продуктовые магазины», — сказали курганцы в видеообращении.

Ранее Шумков допустил возможность продления нерабочих дней после 7 ноября. Позже власти уточнили, что речь шла о продлении определенных ограничений, а не режима нерабочих дней. Ранее в правительстве Курганской области рассказали, что в регионе с 8 по 14 ноября будут действовать послабления. В регионе ввели QR-коды о вакцинации для посещения общественных мест.