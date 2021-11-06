Власти Тюменской области отказались от продления нерабочих дней

В Тюменской области введут QR-коды о вакцинации Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Нерабочие дни в России из-за пандемии коронавируса

В Тюменской области не будут продлевать нерабочие дни. Об этом рассказал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

«Поступают обращения по поводу продления нерабочих дней. Нерабочие дни закончились. С завтрашнего дня, с 8 ноября мы приступаем к своей текущей деятельности. Необходимо помнить, что есть перечень тех предприятий, которые открываются с QR-кодами», — сказал Андрей Пантелеев в видеообращении, которое опубликовано в telegram-канале оперштаба Тюмени.

После введения нерабочих дней в России 30 октября по 7 ноября большинство предприятий Тюменской области приостановили работу. В регионе с 8 ноября нужно будет предъявлять QR-код о вакцинации от коронавируса при посещении торговых центров. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в десяти регионах осложнилась ситуация по коронавирусу, в список попала Тюменская область.