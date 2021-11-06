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Власти Тюменской области отказались от продления нерабочих дней

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Период нерабочих дней. Екатеринбург
В Тюменской области введут QR-коды о вакцинации Фото:
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Нерабочие дни в России из-за пандемии коронавируса

В Тюменской области не будут продлевать нерабочие дни. Об этом рассказал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

«Поступают обращения по поводу продления нерабочих дней. Нерабочие дни закончились. С завтрашнего дня, с 8 ноября мы приступаем к своей текущей деятельности. Необходимо помнить, что есть перечень тех предприятий, которые открываются с QR-кодами», — сказал Андрей Пантелеев в видеообращении, которое опубликовано в telegram-канале оперштаба Тюмени.

После введения нерабочих дней в России 30 октября по 7 ноября большинство предприятий Тюменской области приостановили работу. В регионе с 8 ноября нужно будет предъявлять QR-код о вакцинации от коронавируса при посещении торговых центров. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в десяти регионах осложнилась ситуация по коронавирусу, в список попала Тюменская область.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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