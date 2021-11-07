Пермский вуз отправил студентов на удаленку до конца года

Сессия для студентов НИУ ВШЭ-Пермь также пройдет в онлайн-формате Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Пермский филиал Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ-Пермь) отправил студентов на удаленное обучение до конца 2021 года. Сессия в вузе также пройдет в режиме онлайн, сообщили URA.RU в пресс-службе НИУ ВШЭ-Пермь.

«С 8 ноября до конца 2021 года занятия в Пермском филиале НИУ ВШЭ, в том числе сессия, будут проходить онлайн», — отметили в пресс-службе учебного заведения. Там уточнили, что исключение составят лишь некоторые занятия, требующие присутствия студентов в аудитории. Количество студентов в группах при этом не будет превышать 15 человек.

Ранее решение организовать учебный процесс в онлайн-формате принял ряд пермских госуниверситетов: медицинский (ПГМУ), классический (ПГНИУ) и технический (ПНИПУ), а также Пермский филиал РАНХиГС. Приказ о переводе вузов на дистанционный режим опубликовало Минобрнауки РФ.