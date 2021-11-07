Лосю, который был найден в машине депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, неравнодушные москвичи соорудили самодельный мемориал. Памятник народного творчества, состоящий из фотографии животного с черной рамкой, располагается на заборе около московского офиса КПРФ.
«Сегодня девятый день со дня гибели Лося, павшего в неравной битве от пули пьяного „комсомольца“ Рашкина. С утра в красный день календаря неравнодушные москвичи несут венки и свечи к офису КПРФ в Москве, чтобы отдать дань памяти невинно убиенному животному. Но вместе с лосем впору хоронить с венками и без почестей политическую карьеру самого Рашкина», — описывает ситуацию telegram-канал «Железный Феликс».
В конце октября стало известно, что в Саратовской области в машине Рашкина ночью нашли тушу лося. Его подозревают в незаконной охоте. Сам депутат заявил, что только нашел останки животного и хотел отвезти их в полицию. На месте инцидента были обнаружены карабин и патроны, их направили на экспертизу. В КПРФ считают, что случившееся — личная провокация против Рашкина. В Госдуме пояснили, что депутата могут лишить мандата.
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