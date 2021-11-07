Найденному в машине Рашкина лосю соорудили мемориал у офиса КПРФ. Фото

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Встреча с депутатом от КПРФ Валерием Рашкиным у Администрации Президента. Москва, рашкин валерий
Валерия Рашкина подозревают в незаконной охоте Фото:
новость из сюжета
Депутата Рашкина подозревают в незаконной охоте

Лосю, который был найден в машине депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, неравнодушные москвичи соорудили самодельный мемориал. Памятник народного творчества, состоящий из фотографии животного с черной рамкой, располагается на заборе около московского офиса КПРФ.

«Сегодня девятый день со дня гибели Лося, павшего в неравной битве от пули пьяного „комсомольца“ Рашкина. С утра в красный день календаря неравнодушные москвичи несут венки и свечи к офису КПРФ в Москве, чтобы отдать дань памяти невинно убиенному животному. Но вместе с лосем впору хоронить с венками и без почестей политическую карьеру самого Рашкина», — описывает ситуацию telegram-канал «Железный Феликс».

В конце октября стало известно, что в Саратовской области в машине Рашкина ночью нашли тушу лося. Его подозревают в незаконной охоте. Сам депутат заявил, что только нашел останки животного и хотел отвезти их в полицию. На месте инцидента были обнаружены карабин и патроны, их направили на экспертизу. В КПРФ считают, что случившееся — личная провокация против Рашкина. В Госдуме пояснили, что депутата могут лишить мандата.

Москвичи принесли к мемориалу гвоздики и свечку

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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