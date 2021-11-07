07 ноября 2021

РФ ударит по Украине в случае масштабного наступления в Донбассе

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Реконструкция Корсунь-Шевченковской операции. Свердловская область, Верхняя Пышма, историческая реконструкция, реконструкторы, реконструкция боя, военная реконструкция, вермахт, солдат вермахта
Россия пригрозила Украине ядерной войной из-за попытки наступления в Донбассе Фото:

Попытка Украины развязать войну на Донбассе не останется без внимания России. Об этом заявил депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Олег Волошин.

«Потому что большая война — это крах, и это понимание сегодня есть. <…> Попытка масштабного наступления на Донбассе. Она точно так же вызовет уничтожающий удар по Украине», — рассказал Волошин о вероятной позиции России, пишут «РИА» Новости.

По его словам, российская сторона уже дала понять западным странам о возможности действовать до конца в случае, если «ставки будут высоки». Он пригрозил украинским властям угрозой ядерной войны в случае, если они попытаются «тихой сапой разместить американских морпехов под Харьковом».

Как заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич, Украина начала активно перебрасывать оружие к Донбассу. По словам депутата Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олега Волошина, армия России может уничтожить Украину максимум за неделю дней. По его мнению, власти Украины понимают степень риска, поэтому им удобно заморозить конфликт на Донбассе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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