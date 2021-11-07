РФ ударит по Украине в случае масштабного наступления в Донбассе

Попытка Украины развязать войну на Донбассе не останется без внимания России. Об этом заявил депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Олег Волошин.
«Потому что большая война — это крах, и это понимание сегодня есть. <…> Попытка масштабного наступления на Донбассе. Она точно так же вызовет уничтожающий удар по Украине», — рассказал Волошин о вероятной позиции России, пишут «РИА» Новости.
По его словам, российская сторона уже дала понять западным странам о возможности действовать до конца в случае, если «ставки будут высоки». Он пригрозил украинским властям угрозой ядерной войны в случае, если они попытаются «тихой сапой разместить американских морпехов под Харьковом».
Как заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич, Украина начала активно перебрасывать оружие к Донбассу. По словам депутата Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олега Волошина, армия России может уничтожить Украину максимум за неделю дней. По его мнению, власти Украины понимают степень риска, поэтому им удобно заморозить конфликт на Донбассе.
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