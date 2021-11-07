07 ноября 2021

Известия: россиян лишили возможности купить iPhone

© Служба новостей «URA.RU»
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Новое знание, Андрей Фурсенко и Сергей Кириенко. Москва, смартфон, девушка, снимает на айфон, iphone 12
Заказывая новые iPhone, покупатели ждут товар по несколько недель Фото:

Ритейлеры России сообщают о дефиците новых iPhone. Магазинам требуется на 70-80% больше смартфонов, чем приходит со складов. О схожих проблемах говорят и продавцы Samsung, Xiaomi и других брендов.

«За три недели мы получаем столько, сколько продаем за неделю. Примерно треть от того, что нужно. Покупателям приходится записываться и ждать поступления iPhone 13 Pro Max по три недели», — сказал собеседник «Известий» из числа ритейлеров. Другой источник заявил о нехватке всех моделей iPhone, включая те, что вышли год или два назад.

Такая же ситуация, по словам ритейлеров, складывается с смартфонами Samsung, Xiaomi и Huawei. Однако спрос на них всегда был ниже, чем на iPhone, а потому дефицит не так заметен. Нехватка товара наблюдается и на рынке игровых приставок, отмечают продавцы. Партии, которые поступают в магазины, покрывают только 1% заказов.

Дефицит на рынке электроники продавцы связывают с нехваткой комплектующих по всему миру. Также винят нарушения в мировых цепочках поставок. «Возможно, большие партии появятся к новогодним праздникам, а общий дефицит электроники будет присутствовать до конца 2022 года», — спрогнозировал один из представителей ритейла.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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