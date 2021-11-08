Бывший министр энергетики РФ скончался от коронавируса

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Сергей Шматко скончался в возрасте 55 лет Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Москве от коронавируса скончался бывший министр энергетики России Сергей Шматко. Последние дни политик провел в реанимации.

«Скончался бывший министр энергетики — Сергей Шматко. Ему было пятьдесят пять лет. Неделю назад у экс-министра был обнаружен коронавирус», — передает telegram-канал Baza.

Сообщается, что Шматко положили в городскую клиническую больницу № 52. Победить коронавирус не удалось. Бывший министр скончался 7 ноября 2021 года в реанимации.

Сергей Шматко занимал возглавлял Министерство энергетики РФ с 2008 по 2012 годы. В 2013 году его назначили на пост специального представителя президента России по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики. С июня 2013 года по 2015 год Шматко возглавлял совет директоров «Россетей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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