Ранее власти не предупреждали о массовом обнулении сертификатов о вакцинации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

После обновления сертификатов о вакцинации от COVID-19 на сайте Госуслуг россияне обнаружили, что у них истек срок действия QR-кодов. Теперь многие граждане не могут попасть в общественные места в тех регионах, где введены свободные от коронавируса зоны. В социальных сетях началась паника — люди возмущаются, что власти заранее не предупредили их о сокращении сроков действия сертификатов о вакцинации.

Изменения на сайте госуслуг произошли после вступления в силу приказа Минздрава РФ. Он утверждал новую форму сертификата о вакцинации от COVID-19. Документ стал доступен на русском и английском языке. И вместе с этим сократился срок его действия — с года до полугода.

Ранее с таким предложением выступил главный внештатный специалист Минздрава по медицинской профилактике в Уральском федеральном округе доктор наук Сергей Токарев, передает телеканал 360. Однако официально власти не анонсировали обновления сроков действия QR-кодов. Предупреждение об этом выпустил только Роспотребнадзор по Пермскому краю. В ведомстве уточнили, что на эту меру пойдут только в случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Пользователей социальных сетей возмутило внезапное обнуление QR-кодов Telegram

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Некоторые напомнили, что ранее власти и медики сообщали о ревакцинации от COVID-19 через каждые полгода Telegram