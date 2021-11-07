Удаленку в свердловских школах ввели с 8 по 13 ноября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Екатеринбурге родители школьников вышли к мэрии, чтобы высказать недовольство переводом образовательных учреждений в формат дистанционного обучения. К моменту публикации на месте было около 20 человек, передает корреспондент URA.RU.

«Мы написали заявление на имя [начальника городского департамента образования Константина] Шевченко и [мэра Алексея] Орлова. Мы требуем объяснения и документального подтверждения [что введение дистанта является правовым]. Потому что дети фактически не учатся, образования не получают. Дистант — это не образование», — сказала журналистам одна из из участниц протеста.

Через некоторое время к собравшимся вышел сам Шевченко. Выслушав претензии родителей, он уточнил, что мэрия рекомендует школам организовать смешанное обучение и вывести часть детей в классы. «Каждая школа и каждый детский сад — это самостоятельное юридическое лицо. И оно самостоятельно принимает решение [о переводе детей на дистант], но на основании нашей рекомендации», — заявил Шевченко.

В 11:20 из здания мэрии вышла одна из участниц акции, которая объявила остальным: «Классный руководитель сказала, что могу привести ребенка». «Надо объединяться, чтобы этот случай не был единичным», — призвала другая участница протеста. После этого родителям раздали их заявления с печатями, что они зарегистрированы.

3 ноября свердловское минобразование выпустило приказ о введении дистанта в школах и колледжах с 8 по 13 ноября. Согласно документу, 5-11-е классы должны заниматься удаленно, а 1-4-е классы продолжат учебу в очном режиме.