07 ноября 2021
06 ноября 2021

Родители вышли на протест против дистанта в школах Екатеринбурга. Мэрия пошла на уступку

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Родители подают заявление в мэрию Екатеринбурга против введения дистанта. Екатеринбург
Удаленку в свердловских школах ввели с 8 по 13 ноября Фото:
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В Екатеринбурге родители школьников вышли к мэрии, чтобы высказать недовольство переводом образовательных учреждений в формат дистанционного обучения. К моменту публикации на месте было около 20 человек, передает корреспондент URA.RU.

«Мы написали заявление на имя [начальника городского департамента образования Константина] Шевченко и [мэра Алексея] Орлова. Мы требуем объяснения и документального подтверждения [что введение дистанта является правовым]. Потому что дети фактически не учатся, образования не получают. Дистант — это не образование», — сказала журналистам одна из из участниц протеста.

Через некоторое время к собравшимся вышел сам Шевченко. Выслушав претензии родителей, он уточнил, что мэрия рекомендует школам организовать смешанное обучение и вывести часть детей в классы. «Каждая школа и каждый детский сад — это самостоятельное юридическое лицо. И оно самостоятельно принимает решение [о переводе детей на дистант], но на основании нашей рекомендации», — заявил Шевченко.

В 11:20 из здания мэрии вышла одна из участниц акции, которая объявила остальным: «Классный руководитель сказала, что могу привести ребенка». «Надо объединяться, чтобы этот случай не был единичным», — призвала другая участница протеста. После этого родителям раздали их заявления с печатями, что они зарегистрированы.

3 ноября свердловское минобразование выпустило приказ о введении дистанта в школах и колледжах с 8 по 13 ноября. Согласно документу, 5-11-е классы должны заниматься удаленно, а 1-4-е классы продолжат учебу в очном режиме.

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