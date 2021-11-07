07 ноября 2021
06 ноября 2021

УрФУ переходит на дистанционное обучение

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учебные корпуса УрФУ. Екатеринбург, урфу, уральский федеральный университет, улица мира19, гук урфу
Сроки введения дистанта пока не уточняются Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Уральский федеральный университет (УрФУ) готовится к переходу на дистанционное обучение студентов. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

«Университет готовится к переходу на дистант», — говорится в официальном telegram-канале вуза. Информация распространена дирекцией по образованию университета. Точных дат введения дистанта в пресс-службе не сообщили.

Ранее на совещании исполняющего обязанности губернатора Свердловской области Алексея Шмыкова было принято решение ввести в школах и колледжах региона дистанционное обучение. Это не касается учеников младших классов.

Студентов УрФУ уже переводили на частичный дистант. На удаленном формате проводились занятия по физкультуре.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...