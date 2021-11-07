УрФУ переходит на дистанционное обучение

Сроки введения дистанта пока не уточняются Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Уральский федеральный университет (УрФУ) готовится к переходу на дистанционное обучение студентов. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

«Университет готовится к переходу на дистант», — говорится в официальном telegram-канале вуза. Информация распространена дирекцией по образованию университета. Точных дат введения дистанта в пресс-службе не сообщили.

Ранее на совещании исполняющего обязанности губернатора Свердловской области Алексея Шмыкова было принято решение ввести в школах и колледжах региона дистанционное обучение. Это не касается учеников младших классов.

Студентов УрФУ уже переводили на частичный дистант. На удаленном формате проводились занятия по физкультуре.