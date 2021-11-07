Свердловчане смогут использовать просроченные QR-коды

Горожане смогут использовать QR-коды с истекшими сроком Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Свердловский штаб по борьбе с коронавирусом принял решение, что QR-коды, свидетельствующие о прохождении вакцинации, будут действовать в регионе год, как и ранее. Об этом сообщается в официальном telegram-канале штаба.

Как писало URA.RU, 8 ноября на портале госуслуг у россиян, поставивших прививку от COVID-19 более полугода назад, аннулировали QR-коды. Реагируя на недовольство, федеральные власти заявили, что произошла ошибка и QR-коды восстанавливаются.

«Оперативный штаб Свердловской области принял решение сейчас, до завершения на федеральном уровне урегулирования всех процессов, связанных с работой госуслуг и QR-кодов, действовать в регионе по ранее действовавшим правилам. Собственникам и администрациям объектов COVID-19-free рекомендуется допускать людей исходя из того, что срок действия сертификата составляет 1 год», — говорится в сообщении оперштаба.

Это подтвердил источник URA.RU в администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга. «Попросили всех сотрудников предупредить, что, по решению оперативного штаба, допуск граждан осуществляется по кодам, у которых истек срок действия. Данное решение действует до особого распоряжения штаба», — поделился он.