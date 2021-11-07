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03 ноября 2021

В смерти девочки на детской площадке в ЯНАО обвинили рабочих

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Екатеринбург, зима, парк, качели
Девочка получил смертельное ранение из-за обрушившихся качелей Фото:

За смерть девочки, которая получила смертельную травму на детской площадке в Антипаюте Тазовского района ЯНАО, будет отвечать мастер коммерческой организации, устанавливавшей качели. Об этом сообщается на официальном сайте СКР ЯНАО.

«Следственным отделом по Тазовскому району ЯНАО завершено расследование уголовного дела в отношении мастера коммерческой организации, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. „б“, „в“ ч. 2 ст. 238 УК РФ. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении СКР ЯНАО.

По версии следствия, мастер коммерческой организации при выполнении работ по сборке детской площадки в Антипаюте проигнорировал требования по промышленной безопасности и охране труда. В результате не был ограничен доступ к игровым конструкциям. Также обвиняемый не проконтролировал состояние детской площадки.

Ранее URA.RU сообщало, что СКР начал расследование по факту гибели ребенка из-за упавших качелей в Антипаюте. Девочка скончалась из-за полученной закрытой черепно-мозговой травмы в медицинском учреждении Нового Уренгоя.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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