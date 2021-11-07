В смерти девочки на детской площадке в ЯНАО обвинили рабочих

Девочка получил смертельное ранение из-за обрушившихся качелей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

За смерть девочки, которая получила смертельную травму на детской площадке в Антипаюте Тазовского района ЯНАО, будет отвечать мастер коммерческой организации, устанавливавшей качели. Об этом сообщается на официальном сайте СКР ЯНАО.

«Следственным отделом по Тазовскому району ЯНАО завершено расследование уголовного дела в отношении мастера коммерческой организации, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. „б“, „в“ ч. 2 ст. 238 УК РФ. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении СКР ЯНАО.

По версии следствия, мастер коммерческой организации при выполнении работ по сборке детской площадки в Антипаюте проигнорировал требования по промышленной безопасности и охране труда. В результате не был ограничен доступ к игровым конструкциям. Также обвиняемый не проконтролировал состояние детской площадки.

Ранее URA.RU сообщало, что СКР начал расследование по факту гибели ребенка из-за упавших качелей в Антипаюте. Девочка скончалась из-за полученной закрытой черепно-мозговой травмы в медицинском учреждении Нового Уренгоя.