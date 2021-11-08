Оперштаб: QR-коды аннулировали из-за ошибки «Госуслуг»

Власти не принимали решения об аннулировании QR-кодов, сообщил оперштаб Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сроки действия сертификатов о вакцинации от коронавируса изменились из-за сбоя на сайте госуслуг. Об этом рассказал федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

«Официально никакого документа об изменении сроков действия QR-кодов не было. Скорее всего, это сбой системы „Госуслуг“», — приводит сообщение оперштаба портал Е1.

Изменения в систему будут внесены в течение часа, передает It’s My City. QR-код, как и прежде, будет действовать в течение года с момента введения второй дозы вакцины от коронавируса.

Тем, у кого срок действия прививочных сертификатов сократился с года до полугода, посоветовали обратиться в службу поддержи портала госуслуг. Также жалобу можно подать онлайн. Ранее URA.RU сообщало, что после сообщения об ошибке «Госуслуги» выдают временный QR-код. Новый сертификат о вакцинации придет на почту, указанную в личном кабинете пользователя.

Проблема с QR-кодами возникла утром 8 ноября. Это произошло после того, как Министерство здравоохранения РФ обновило форму сертификата о вакцинации. Теперь он доступен как на русском, так и на английском языке. Одновременно с этим у вакцинированных граждан массово сократился срок действия QR-кодов. Те, кто привился более полугода назад, обнаружили, что их сертификаты больше недействительны. Ранее власти не сообщали о сокращении сроков действия QR-кодов.

Ошибку на портале госуслуг помогли обойти банки. Для этого нужно сохранить QR-код через их официальные приложения.