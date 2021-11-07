Свердловчане начали получать временные QR-коды

Жители Свердловской области не могут получить сертификат с QR-кодом о прохождении вакцинации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жители Свердловской области, столкнувшиеся с проблемой получения QR-кодов, в ответ на жалобу на портале «Госуслуг» стали получать временные QR-коды. Об этом рассказали читатели URA.RU

«3 ноября я поставил „Спутник Лайт“, но сертификат так и не пришел. Сегодня решил отправить жалобу на сайте „Госуслуг“. В ответ на мою жалобу я получил временный QR на 14 дней», — поделился житель Екатеринбурга Антон.

Аналогичная ситуация произошла и с екатеринбурженкой Екатериной. «Как законопослушный гражданин я сходила и поставила вакцину „Спутник Лайт“, но почему-то никакого сертификата мне в личный кабинет не пришло. Написала жалобу по форме на сайте. В итоге получила временный код. Теперь переживаю, получу или нет постоянный код», — посетовала она.

Редакция URA.RU направила запрос в оперштаб. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU писало, что оперативный штаб Свердловской области принял решение, что до завершения на федеральном уровне урегулирования всех процессов, связанных с работой госуслуг, QR-коды будут действовать в регионе по ранее введенным правилам. Срок их действия остается неизменным — год.