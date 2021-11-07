Челябинский депутат спросила Быстрыкина о «группах смерти»

Депутат намерена защитить детей от экстремистского контента Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Госдумы Яна Лантратова, избранная от Челябинской области, намерена разобраться с проблемой распространения «групп смерти» в социальных сетях. Она отправила запрос Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову и председателю Следственного комитета РФ Александру Быстрыкину. Запрос Лантратова опубликовала в Instagram.

«Убийства, садизм, сатанизм, жестокое отношение к детям, ненависть к жизни и многие другие темы обсуждаются тысячами подписчиков, большинство из которых — дети! И все это… довольно популярно в сети», — написала Лантратова в своем Instagram-аккаунте.

Депутат добавила, что волонтерами Союза добровольцев России были проанализированы случаи детских суицидов. Сделаны выводы, что практически каждый день в России случаются такого рода происшествия.

Лантратова намерена разобраться в ситуации и привлечь к ответственности лиц, которые создают группы. Волонтеры Союза добровольцев России продолжат мониторинг таких групп.

Ранее было решено провести проверку на предмет призыва к суициду в песне 20-летней певицы из Златоуста (Челябинская область) Алены Швец. В своем творчестве девушка поднимает проблемы школьников.