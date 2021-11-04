Прокуратура проверит песни Алены Швец на призывы к самоубийству

Алену Швец заподозрили в призывах к самоубийству Instagram, Алена Швец

Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя попросила Роскомнадзор проверить творчество двадцатилетней певицы из Златоуста (Челябинская область) Алены Швец на предмет призывов к суициду. Ведомство в свою очередь обратилось в прокуратуру.

Обращение поступило после того, как в Саратове под окнами многоквартирного дома обнаружили 11-летнюю школьницу. Девочка сейчас находится в больнице, передает РИА «Новости». По данным агентства, школьница совершила попытку суицида во время прямой трансляции в соцсети. При этом на странице ребенка во «ВКонтакте» нашли плейлист из песен Алены Швец.

«Роскомнадзором и Управлением Роскомнадзора по Саратовской области информация в отношении YouTube-канала Алены Швец направлялась соответственно в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Прокуратуру Саратовской области », — отмечается в сообщении Роскомнадзора. В ведомстве заявляют, что будут приняты необходимые меры.

Ранее Алена Швец спела о проблемах школьников. Поклонники заявляют, что ей удалось передать атмосферу школы. В декабре певица попала в рейтинг самых популярных исполнителей в Spotify, напоминает телеканал 360.