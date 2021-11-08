Лавров анонсировал открытие рейсов из Екатеринбурга на Карибы

Сергей Лавров объявил о запуске перелетов до острова Маргарита Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Прямые рейсы из Екатеринбурга на курортный остров Маргарита, расположенный в Карибском море, откроются 9 ноября. Об этом объявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, добавив, что самолеты будут летать из трех российских городов.

«С завтрашнего дня наши авиакомпании будут совершать регулярные рейсы между Москвой, Петербургом, Екатеринбургом с одной стороны и островом Маргарита с другой», — заявил Лавров, его слова приводит ТАСС. Соответствующие договоренности были достигнуты на переговорах министра с представителями Венесуэлы, чьей территорией является остров.

Из екатеринбургского аэропорта Кольцово на данный момент ходят несколько рейсов в зарубежные страны. В июле были открыты перелеты в Болгарию, в сентябре — в Белоруссию и Киргизию. Лоукостер «Победа» также обслуживает рейсы из Екатеринбурга в Анталью. Компания Turkish Airlines, летавшая по этому же направлению, приостановила перевозки до 21 декабря.