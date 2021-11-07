Челябинцы отказываются предъявлять QR-коды в гипермаркетах

Охрана гипермаркетов впускает покупателей исключительно по QR-коду Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жители Челябинска отказываются предъявлять QR-коды при входе в гипермаркеты. С 8 ноября требование предоставлять QR-код о вакцинации от коронавируса при посещении магазинов площадью свыше 400 квадратных метров стало обязательным.

«Я не разглашаю незнакомому человеку свои персональные данные. Распечатайте соглашение о неразглашении персональных данных, тогда покажу вам код», — заявил посетитель магазина в разговоре с сотрудником вневедомственной охраны. Свидетелем инцидента стал корреспондент URA.RU.

Сотрудники охраны вынуждены отказывать таким гражданам в посещении гипермаркетов. По словам охранников, при проверке QR-кода личные данные человека невозможно использовать в корыстных целях.

Ранее QR-коды были обязательны при посещении досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, спортивных мероприятий, а также ТРК и предприятий сферы услуг. С 8 ноября это требование распространилось на посещение магазинов площадью свыше 400 квадратных метров.