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Челябинцы отказываются предъявлять QR-коды в гипермаркетах

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка QR-кодов в ТРК. Челябинск, qr-код, куар код, проверка qr-кода, трк никитинский
Охрана гипермаркетов впускает покупателей исключительно по QR-коду Фото:
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Коронавирус COVID-19

Жители Челябинска отказываются предъявлять QR-коды при входе в гипермаркеты. С 8 ноября требование предоставлять QR-код о вакцинации от коронавируса при посещении магазинов площадью свыше 400 квадратных метров стало обязательным.

«Я не разглашаю незнакомому человеку свои персональные данные. Распечатайте соглашение о неразглашении персональных данных, тогда покажу вам код», — заявил посетитель магазина в разговоре с сотрудником вневедомственной охраны. Свидетелем инцидента стал корреспондент URA.RU.

Сотрудники охраны вынуждены отказывать таким гражданам в посещении гипермаркетов. По словам охранников, при проверке QR-кода личные данные человека невозможно использовать в корыстных целях.

Ранее QR-коды были обязательны при посещении досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, спортивных мероприятий, а также ТРК и предприятий сферы услуг. С 8 ноября это требование распространилось на посещение магазинов площадью свыше 400 квадратных метров.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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