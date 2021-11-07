В курганских больницах каждый второй пациент с COVID на кислороде

Более 1000 пациентов в регионе нуждаются в кислородной поддержке (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области 1057 пациентов, больных коронавирусом, находятся на кислородной поддержке. Всего в стационарах, по данным на 8 ноября, находилось 2245 пациентов с COVID.

«Всего в медицинских организациях Курганской области на лечении находится 11 119 человек. Из них: амбулаторно — 8874 чел., стационар — 2245 чел., на кислородной поддержке — 1057 чел., из них на ИВЛ и НИВЛ — 98 чел», — указано в сообщении. Данные размещены на сайте областного депздрава.

По данным на 8 ноября, в регионе за сутки выявили 218 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в области сделали прививку от коронавируса первым компонентом вакцины — 353 026 человек, вторым — 245 901.

Ранее из-за ухудшения эпидобстановки в Курганской области ввели ограничения, часть из которых продлили до 14 ноября. По той же причине курганские школьники и студенты учатся дистанционно.