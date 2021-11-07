07 ноября 2021
06 ноября 2021
05 ноября 2021
04 ноября 2021
03 ноября 2021

В курганских больницах каждый второй пациент с COVID на кислороде

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торжественное открытие II специализированной выставки-форума «Здравоохранение Урала – 2021». Екатеринбург, медицина катастроф, оказание помощи, медицинская помощь, медицинский работник, манекен, врач, медик, дыхательный аппарат, аппарат искусственной вентиляции легких, аппарат ивл
Более 1000 пациентов в регионе нуждаются в кислородной поддержке (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Курганской области 1057 пациентов, больных коронавирусом, находятся на кислородной поддержке. Всего в стационарах, по данным на 8 ноября, находилось 2245 пациентов с COVID.

«Всего в медицинских организациях Курганской области на лечении находится 11 119 человек. Из них: амбулаторно — 8874 чел., стационар — 2245 чел., на кислородной поддержке — 1057 чел., из них на ИВЛ и НИВЛ — 98 чел», — указано в сообщении. Данные размещены на сайте областного депздрава.

По данным на 8 ноября, в регионе за сутки выявили 218 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в области сделали прививку от коронавируса первым компонентом вакцины — 353 026 человек, вторым — 245 901.

Ранее из-за ухудшения эпидобстановки в Курганской области ввели ограничения, часть из которых продлили до 14 ноября. По той же причине курганские школьники и студенты учатся дистанционно.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...