07 ноября 2021
06 ноября 2021

В свердловском городе заканчиваются места на кладбище

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Власти Ревды пока безуспешно ищут место для нового кладбища Фото:
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Коронавирус COVID-19

На городском кладбище Ревды (Свердловская область) из-за пандемии коронавируса заканчиваются места. По словам директора местного управления горхозяйства Сергея Филиппова, хоронить людей будет негде уже через год-два.

«На городском кладбище Ревды заканчиваются места под захоронение. И это не пустые предположения — это факт. Если еще несколько лет назад мы говорили об этом, как о чем-то неизбежном, но далеком, то сейчас, с учетом того, какие коррективы внес в нашу жизнь ковид, могу сказать, что еще год, максимум два — и все», — сказал Сергей Филиппов, его слова приводит газета «Ревдинский рабочий».

В подтверждение своего тезиса Филиппов привел данные за этот и прошлый годы. За весь 2020-й в Ревде похоронили 969 человек, а только к октябрю 2021-го — 912. «Очевидно, что в этом году могил будет больше», — заметил Филиппов. По его словам, городские власти ищут место для нового кладбища, но реальных вариантов на данный момент нет.

Глава Ревды Ирина Тейшева пояснила URA.RU, что лично контролирует ситуацию, а поиском места под новый погост мэрия занимается уже несколько лет. «В краткосрочной перспективе мы планируем использовать резерв, который существует на сегодняшний день и который появится после инвентаризации существующего кладбища. А в 2022 году будут привлечены специализированные организации для поиска территории под новое кладбище», — отметила Тейшева.

Ранее представители похоронного бизнеса рассказывали URA.RU, что в Свердловской области из-за коронавируса на 10-15% выросло число погребений. Эта проблема вскрылась еще летом 2020 года, когда жители Екатеринбурга столкнулись с многодневными очередями на похороны.

Обновлено в 16:17: В четвертый абзац добавлен комментарий главы Ревды Ирины Тейшевой.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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