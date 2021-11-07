Депутат Госдумы продвигает строительство курганских свиноферм

По словам депутата Александра Ильтякова, в регионе нужно в десять раз увеличить численность свиней Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Госдумы Александр Ильтяков планирует в рамках нового созыва помочь развить в Курганской области свиноводческие фермы. Об этом он рассказал URA.RU.

«Я вижу своей целью и задачей как раз поднять свиноводство на территории Курганской области. Это одна из ключевых задач, я считаю», — сообщил Ильтяков.

По мнению депутата, в Курганской области количество свиней должно держаться минимум на уровне 1 млн голов. Сейчас, по его данным, их около 100 тыс. Из-за этого в регион ежегодно ввозится около 30-40 тыс. тонн свинины из других регионов. Ильтяков отметил, что свиней из других субъектов при этом кормят зерном из Курганской области. «Это же какие потери. Это мы загружаем дороги, загружаем транспорт, а зачем? Если там, где производится зерно можно произвести животное, его тут же можно переработать и уже в готовом виде отправить», — добавил депутат.

По словам Ильтякова, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал размещать свинофермы в разных регионах страны, чтобы не страдать от африканской чумы. Депутат считает, что все остальные проблемы, которые хотел затронуть, были рассмотрены в предыдущих созывах Госдумы, и сейчас есть все рычаги для достижения высоких показателей в сельском хозяйстве.

Депутат пытается развить свиноводство в регионе более 10 лет. В июле в селе Частоозерье торжественно открыли бойню. В мероприятии, помимо Ильтякова, в том числе, участвовал священник.