Замглавы челябинского города ушла в отставку

Место вице-мэра Троицка стало вакантным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Вице-мэр Троицка Елена Василяускене ушла в отставку. Об этом URA.RU сообщили в мэрии Троицка.

«У заместителя главы по общим вопросам Елены Василяускене, как и у других ее коллег истек контракт. С Василяускене контракт продлевать не стали», — пояснили в мэрии, не называя причин, по которым не был заключен новый договор.

Василяускене некоторое время исполняла обязанности главы города. Это было в тот период, когда действующего мэра Александра Виноградова, обвиняемого в превышении полномочий, отстраняли от работы на период суда. Виноградов смог восстановиться на работе и вновь руководит городом. Процесс по его делу продолжается. Сам он вины не признает.