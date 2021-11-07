07 ноября 2021
06 ноября 2021
05 ноября 2021

Замглавы челябинского города ушла в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит врио губернатора Шумкова Вадима в Шатровский район., пустое кресло отставка
Место вице-мэра Троицка стало вакантным Фото:

Вице-мэр Троицка Елена Василяускене ушла в отставку. Об этом URA.RU сообщили в мэрии Троицка.

«У заместителя главы по общим вопросам Елены Василяускене, как и у других ее коллег истек контракт. С Василяускене контракт продлевать не стали», — пояснили в мэрии, не называя причин, по которым не был заключен новый договор.

Василяускене некоторое время исполняла обязанности главы города. Это было в тот период, когда действующего мэра Александра Виноградова, обвиняемого в превышении полномочий, отстраняли от работы на период суда. Виноградов смог восстановиться на работе и вновь руководит городом. Процесс по его делу продолжается. Сам он вины не признает.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...