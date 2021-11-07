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Жители в ХМАО избегают заведений, в которых проверяют QR-код

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка qr кодов в торговом центре Галерея Вояж. Тюмень , проверка qr-кода, локдаун, вход в торговый центр
Посещать заведения отказываются даже привитые жители города Фото:
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Коронавирус COVID-19

Жители Ханты-Мансийска отказываются посещать заведения в которых проверяют наличие QR-кода, подтверждающего вакцинацию от коронавируса. Пост негодования размещен в социальных сетях.

«Я отказываюсь посещать организации и заведения, требующие предъявления qr-кодов и прочих справок. Я отказываюсь предъявлять QR-код о вакцинации, даже если он у меня есть, поскольку не хочу поддерживать разделение общества на людей разного сорта», — возмущается пользователь с ником Евгений Локтин в паблике «Типичный Ханты-Мансийск» соцсети «ВКонтакте».

Пост вызвал бурную реакцию и обсуждения среди жителей. В комментариях многие пользователи поддержали инициативу Локтина и заявили, что также будут покидать учреждения, в которых требуют подтвердить вакцинацию. При этом некоторые из них заявили, что имеют QR-код. Другая часть пользователей интересуется, почему сообщество предпринимателей терпит убытки, которые следуют из ограничений. Тех, кто негативно воспринял пост Локтина — меньшинство.

Ранее URA.RU писало, что жители ХМАО массово жалуются в соцсетях на обнуление QR-кодов. Жители сетуют, что сокращение сроков действия сертификата наступило неожиданно.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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